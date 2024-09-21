[9.21 J2第32節](ニンスタ)※18:00開始主審:榎本一慶<出場メンバー>[愛媛FC]先発GK 36 辻周吾DF 19 尾崎優成DF 33 小川大空DF 37 森下怜哉MF 2 今野息吹MF 8 深澤佑太MF 13 窪田稜MF 17 茂木駿佑MF 22 石渡ネルソンMF 25 石浦大雅FW 10 松田力控えGK 1 徳重健太DF 21 パク・ゴヌMF 6 谷岡昌MF 7 曽根田穣MF 14 谷本駿介MF 38 浦十藏FW 40 曽田一騎監督石丸清隆[モンテディオ山形]先発GK 1 後藤雅明DF 4 西村慧祐DF 5 安部崇