愛媛vs山形 スタメン発表
[9.21 J2第32節](ニンスタ)
※18:00開始
主審:榎本一慶
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 19 尾崎優成
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 2 今野息吹
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 17 茂木駿佑
MF 22 石渡ネルソン
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
控え
GK 1 徳重健太
DF 21 パク・ゴヌ
MF 6 谷岡昌
MF 7 曽根田穣
MF 14 谷本駿介
MF 38 浦十藏
FW 40 曽田一騎
監督
石丸清隆
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 88 土居聖真
FW 25 國分伸太郎
FW 42 イサカ・ゼイン
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 40 坂本稀吏也
MF 14 坂本亘基
MF 20 松本凪生
MF 24 横山塁
FW 36 高橋潤哉
FW 41 後藤優介
監督
渡邉晋
※18:00開始
主審:榎本一慶
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 19 尾崎優成
DF 33 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 2 今野息吹
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 17 茂木駿佑
MF 22 石渡ネルソン
MF 25 石浦大雅
FW 10 松田力
控え
GK 1 徳重健太
DF 21 パク・ゴヌ
MF 6 谷岡昌
MF 7 曽根田穣
MF 14 谷本駿介
MF 38 浦十藏
監督
石丸清隆
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 6 山田拓巳
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 88 土居聖真
FW 25 國分伸太郎
FW 42 イサカ・ゼイン
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 40 坂本稀吏也
MF 14 坂本亘基
MF 20 松本凪生
MF 24 横山塁
FW 36 高橋潤哉
FW 41 後藤優介
監督
渡邉晋