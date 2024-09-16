夫婦で家事や育児を分担することは大切ですが、パパの家事に対して、内心では不満を抱えているママも少なくないと聞きます。株式会社インタースペース（東京都新宿区）が運営する情報発信メディア『ママスタセレクト』が実施した「旦那さんの料理や後片付け」についての調査によると、約2人に1人のママが「旦那さんの料理や後片付けが迷惑」と感じていることがわかったそうです。【写真】旦那さんの料理や後片付け、ここが困る調査