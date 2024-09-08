Number_iの平野紫耀10月3日から12月26日にかけて、平野紫耀岸優太神宮寺勇太による3人組グループ「Number_i」が、全国ツアーを開催する。「9月23日に発売されたアルバム『No.I』を引っさげて、全7カ所をまわるツアーとなります。アルバムのリードトラック『INZM（イナズマ）』はヒップホップ調の楽曲で、独特な歌詞が話題になりました。ツアーTシャツもこの曲を意識してか、黒地に稲妻が描かれたビンテージ風のデザインにな