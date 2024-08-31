仕事を頑張っているのに給料が上がらない。このまま会社にいても出世が見込めない。人間関係がうまくいかない……。さまざまな理由から現在の仕事に不満を感じて、転職や脱サラを考えている人は少なくないだろう。現在、物販で月収200万円を稼ぐ田端諒介さん（仮名・40歳）も脱サラ組の1人だ。◆仕事のストレスで不調をきたす田端さんは前職で営業を担当していたが、「とにかく仕事がつまらなかった」と当時を振り返る。「割り