将棋の伊藤園お〜いお茶杯第65期王位戦七番勝負第5局が8月27・28日の両日、兵庫県神戸市の「中の坊瑞苑」で行われ、藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋王、王将、棋聖、22）が挑戦者の渡辺明九段（40）に勝利。シリーズ成績4勝1敗で、防衛5連覇を達成した。この結果、藤井王位は史上4人目の「永世王位」資格保持者に。22歳1カ月の最年少で、棋聖に続く2つ目の永世称号を獲得した。【LIVE】藤井王位VS渡辺九段 終局直後の表情（