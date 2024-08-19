2022年1月に本誌が目撃した藤井風8月16日、ミュージシャン・藤井風が、24日に予定している日産スタジアムで開催されるライブについて、YouTubeでの無料生中継を実施すると発表した。だが、歓喜するファンの声が集まるなか、“現地組” からは複雑な声も寄せられている。「藤井さんは、今年初めてアメリカツアーを成功させるなど、国内外でも人気が高まっているため、チケットは毎回争奪戦です。チケット代は基本1万1000円、交通