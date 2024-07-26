ロシア当局が、YouTubeの通信速度を最大70％低下させることを発表しました。背景には、YouTubeがロシアの国営メディアのチャンネルをブロックしていることに対する、ロシア政府の圧力があります。Russia Throttles YouTube Access in Latest Attack on US Social Media (GOOGL) - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-25/youtube-throttled-in-russia-in-latest-attack-on-social-mediaRussia to deliberate
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