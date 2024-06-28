南アフリカのハイキングコースを散策していた女性が最近、キリンに近づいて挑発し、足蹴りを食らってノックダウンされた。当時の動画は17日、TikTokに投稿されて物議を醸し、米ニュースメディア『New York Post』などが伝えて拡散している。【この記事の他の写真を見る】ハウテン州ウェストランドに位置する「クレイドル・ムーン・レイクサイド・ゲーム・ロッジ、以下クレイドル・ムーン」は、南アフリカ最大の都市ヨハネスブルグ