元SPEEDのメンバーで、現在は自民党の参議院議員を務める今井絵理子議員。3月28日から体調不良を理由に国会を欠席していたが、5月7日にようやく公務に復帰した。復帰時には、自身のXとInstagramで《初心にかえり職責を全うしてまいります》と決意を語っていたが、世間からは厳しい声が続出。【写真】「べったりでどこへ行くにも同行して…」今井絵理子議員と元不倫相手、再びの“新幹線ツーショット”かつてのファン離れも加速か