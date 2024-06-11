トヨタ新型「シエンタ」発表で反響多数 オシャレな新色に称賛の声くるまのニュース

トヨタ新型「シエンタ」発表で反響多数 オシャレな新色に称賛の声

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • トヨタ「シエンタ」の一部改良モデルが20日に発表された
  • 新たなボディカラーバリエーションに反響が集まっている
  • ネット上では「めっちゃ可愛くない?」といった声も上がっている
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