1966年、静岡県旧清水市(現静岡市清水区)で一家4人が殺害されたいわゆる「袴田事件」で死刑が確定している袴田巖さん(87)の再審=やり直し裁判の7回目公判が1月17日、静岡地方裁判所で行われ、弁護側は、袴田さんの取り調べの様子を録音したテープの音声を法廷で流しました。 弁護団は「袴田さんは犯人にされた」として、逮捕前と逮捕後、自供までの取り調べなどの録音テープの音声を法廷で再生しました。 平均10時間