昔は一般的だった「ホイールキャップ」 なぜ減った？近年、ホイールにホイールキャップ（フルホイールカバー）を装備するクルマが減って、反対にアルミホイールのクルマが増えているようです。一体なぜなのでしょうか。ほぼ標準装備だった「ホイールキャップ」 なぜ廃れた？クルマのホイールは、素材で大きく分けると主に2つがあり、ひとつがアルミホイール、もうひとつがスチールホイールです。【画像】「これはアウトー