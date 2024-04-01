老舗料理店では「○○年継ぎ足しのカレー」「○○年継ぎ足しのタレ」といった料理が提供されていることがあります。この「○○年継ぎ足しの料理」は海外にも存在しており、中には400年以上続いた例も存在しています。FROM, A POT-AU-FEU, MANY HAPPY RETURNS - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/1981/05/06/garden/from-a-pot-au-feu-many-happy-returns.htmlPerpetual stew - Wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/P
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