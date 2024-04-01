すき家が展開する牛丼チェーン「すき家」は4月3日から、22時〜翌5時までに注文した商品の合計金額に、深夜料金として7％を加算する。同日9時から約3割の商品で値上げも実施する。値上げ幅は店頭価格で10〜50円。●「ミニ」「並盛」で30円、「大盛」「特盛」「メガ」で50円の値上げ深夜料金の導入と値上げの理由についてすき家は、原材料費や人件費、エネルギーコストなどの上昇に対応し、商品の品質維持・向上と安定供給を図る