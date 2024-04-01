宮内庁は4月1日、公式インスタグラムの発信を開始しました。宮内庁がSNSを活用するのは初。プロフィール欄には「宮内庁の公式アカウントです。天皇皇后両陛下のご活動等発信していきます」と説明があります。フォロワー数は1日午前7時半現在で約8万人超ですが、その後も急増中です。【写真】フォロワー0人→数時間で8万人超、まだまだ増加中日付が変わると、1月から3月までの天皇皇后両陛下のご公務の様子など19件を一気に公開