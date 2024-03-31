漫画『名探偵コナン』と「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」がコラボレーションしたアイテムが、4月1日（月）から、全国の店舗およびオンラインストアで発売される。【写真】新一＆蘭デザインは胸部分にも注目！『名探偵コナン』コラボTシャツ一覧■劇場版公開が楽しみになるデザイン今回発売されるのは、『名探偵コナン』のコミックの中から選び抜かれた貴重なアートを使用した、「ユニクロ」でしか手に入らな