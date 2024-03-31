関係者たちにとって寝耳に水だった大谷たちのスキャンダル。その余波チームにどのような影響を及ぼしたのか。(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）が“渦中の人”となった騒動は、社会に小さくない衝撃をもらたした。メジャーリーグ移籍を叶えた2018年から専属通訳であった水原一平氏が違法賭博に関与した疑いでドジャースから解雇された問題だ。球界を騒然とさせる非常事態となった。そうしたなかで当の大谷は3月25日（現地