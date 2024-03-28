ソン・フンミンが3位、三笘薫は4位に入ったアジアのサッカー選手のなかで近年、最も高い市場価格をつけられていたのは、イングランド1部トッテナムの韓国代表FWソン・フンミンだった。そのランクが変わったと、海外のサッカー専門メディア「90min」サイトが報じ、新たに森保ジャパンの中心選手の一人が1位に立っていると伝えた。記事では現在の市場価値トップ10のアジア人選手を紹介した。10位にはフランス1部ASモナコの日本代