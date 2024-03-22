プロフィギュアスケーターの本田真凜が3月18日に自身のインスタグラムを更新し、明治大学卒業を報告。共に学んだ友人や先生への感謝をつづったり、コロナ禍での授業を振り返ったりしていた。一方、ネット上ではその投稿内容と、卒業後の進路について注目が集まっている。【写真】「なんかオーラないよね」本田真凜の“卒業式写真”に賛否「嬉しいご報告です！」との書き出しから、今年3月に明治大学を卒業したと明かした本田。26