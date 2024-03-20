きょう春分の日は、春ではなくて冬のになりそうです。低気圧が急速に発達するためです。西日本ではきょう、東日本と北日本はあすにかけて、暴風や高波に警戒してください。また、東日本と西日本はあすにかけて、落雷竜巻、ひょうの降る恐れもあります。東京は昼間は晴れますが、午後は天気が急変し、強い雨や落雷に注意してください。さらに日本海側では、山沿いを中心に大雪にも警戒してください。【予想される最大瞬間風速（