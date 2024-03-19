ドラマ『春になったら』（カンテレ・フジテレビ系）で24年ぶりの連ドラ主演、余命3か月の父親を熱演している「とんねるず木梨憲武。3月25日の最終回を迎える前に“春の嵐”になりそうだ。【写真】「古い芸人の悪いとこ全部」セット破壊、後輩を蹴って笑う木梨《セット壊して何がおもしろいの？ パワハラの権化やん》《次回の華大さんと千鳥くんで木梨がセット壊してたのマジで不快で逆に笑っちゃった》《予告の数秒で木梨っと