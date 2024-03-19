2022年、横浜市の空き地で当時5歳だった女児に複数回にわたってわいせつな行為をしたとして、当時高校生だった男が逮捕されました。警察によりますと、強制わいせつの疑いで逮捕された大学1年生の男（19）は、17歳の高校2年生だった2022年9月ごろ、横浜市港北区の空き地で複数回にわたって女児（当時5）の体を触るわいせつな行為をした疑いが持たれています。2人に面識はなく、男は近くの公園で友人と遊んでいた女児に手招きをし複