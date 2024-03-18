俳優の阿部サダヲが主演するＴＢＳ系連続ドラマ「不適切にもほどがある！」（金曜・後１０時）第８話が１５日に放送され、ゲスト出演した女優・遠山景織子（４８）の姿が反を呼んだ。ＥＢＳテレビのリスクマネジメント部長・栗田（山本耕史）の自宅で開かれたホームパーティーのシーン。そこには栗田の妻・加世子（紺野まひる）の幼なじみである長身美女のポッキー（宮下今日子）とタイコ（遠山）が招かれており、栗田の過去