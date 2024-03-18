株式会社セキザワより、ポケモンたちがデザインされた「ポケモン ピクセルアート」のビニール傘が3月中旬に登場する。 参考：【写真】ポケモンのピクセルアートが描かれたビニール傘 傘にはそれぞれ「くさタイプ」「ほのおタイプ」「みずタイプ」のポケモンたちが、懐かしいピクセルアートでデザインされており、ジャンプ式で親骨の長さは60cm、傘を開いた直径は約101cmとなっている。 価