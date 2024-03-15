JR駒形駅（群馬県前橋市）の時刻表がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】本当に「写真に撮ってね」だけ！笑「どこもかしこも『QRコードを〜』って宣伝してるのに、ここだけ『この写真を撮ろう！』って言ってるのなんか良いなQR読み込みよりも遥かに早く済む 」と件の時刻表を紹介したのは埼玉のかつどんさん（@sunglasses_285）。近年、公共交通機関で無料配布していた紙の時刻表が廃止され、WEB情報に置き換えられる傾向に。