先日3COINS（スリーコインズ）で「卓上チェスト」なるものを発見。なんとなく便利そうだと思い衝動買いをしてみたら、デッドスペースに収納場所を作ることができて大活躍！ 商品名には“卓上”と記されていますが、我が家ではデスクの上ではないところで重宝しています。◆卓上だけでなく机の下にも◎！ 便利なミニチェスト3COINSの「卓上チェスト」はポリプロピレン製のスライド式収納。卓上で使うだけでなく、机の下部分で活用す