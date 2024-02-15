「揚見（あげみ）だいふく ら〜麺」（左）、「雪見だいふく」ロッテの「雪見だいふく」と、麺屋武蔵による、初めてのコラボレーションが実現した。2月19日から3月3日までコラボメニュー「揚見（あげみ）だいふく ら〜麺」を麺屋武蔵 二天で1日15食限定販売する。雪見だいふくPREMIUMの発売を記念した、今しか食べられないコラボメニューを堪能してほしい考え。「揚見（あげみ）だいふく ら〜麺」は、鶏白湯ベースのスープにチーズ