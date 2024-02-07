兵庫県稲美町で２０２１年１１月、小学生の兄弟２人が亡くなった放火殺人事件で、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた伯父の無職松尾留与（とめよ）被告（５３）の裁判員裁判の公判が７日、神戸地裁姫路支部（佐藤洋幸裁判長）であり、検察側は「重大で悪質な事案。強い非難に値する」と述べ、死刑を求刑した。判決は１５日。弁護側はこれまでの公判で、起訴事実は争わず、被告は精神的に追い詰められていたとして、刑の軽減