連続企業爆破事件を巡って指名手配されていた桐島聡容疑者（70）を名乗る男が、神奈川県藤沢市の勤務先で「ウチダヒロシ」という名前を使う際、「内田洋」という漢字をあてていたことが28日、捜査関係者への取材で分かった。