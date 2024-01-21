「極めて異例」と報じた英メディア現地時間17日午後、英国に前代未聞の出来事が起こった。午後2時頃にキャサリン妃（42）の手術、その1時間半後にチャールズ国王（75）の治療と、英王室の健康不安が立て続けに発表されたのだ。英メディアはこの展開を「極めて異例」と報じた。【写真を見る】性的虐待の”被害者“と笑顔で…公務から撤退した英アンドリュー王子、問題の集合写真発表によると、キャサリン妃は「予定されていた腹