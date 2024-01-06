俳優の志尊淳（28）が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。能登半島地震の被災地へ500万円の寄付を行ったことを報告した。「能登半島地震を受けて、みなさまへ。」とメッセージを投稿した志尊。「令和6年能登半島地震によって被災された方々に心よりお見舞い申し上げます」とお見舞いをつづった。そのうえで「自分に何かできる事はないかとずっと考えており、本日僅かではありますが、日本赤十字社に500万円の寄付をさせて