福岡県警大牟田署は２７日、みやま市瀬高町下庄、会社員の被告の男（４８）（大麻取締法違反で起訴済み）を大麻取締法違反（営利目的栽培）の疑いで再逮捕した。発表によると、被告は６月２７日午後２時半頃、大牟田市草木の空き地（約７０平方メートル）で大麻草８８株を栽培した疑い。「自分で使うためで、営利目的ではない」と容疑を否認しているという。空き地は西鉄天神大牟田線の線路沿いにあり、西日本鉄道が所有して