サッカー・J3リーグのFC今治（愛媛県今治市）が若手を育成するためのアカデミーに所属する複数のジュニアユース選手が、試合中や試合後に挑発的な行動をしていたと、X（旧ツイッター）上で指摘され、FC今治が公式サイトで説明と謝罪を行った。選手らが中指を立てたとするX上の投稿もあったが、クラブ側は取材に否定した。ただ、「挑発行為と捉えられてもおかしくない振る舞い」はあったといい、選手らを厳重注意処分にした。「挑発
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