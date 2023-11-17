子宮なしで生まれた３０代女性に脳死者の子宮移植が成功した。韓国初の事例だ。１６日、サムスンソウル病院によると、今年１月に同病院の産婦人科・移植外科・整形外科・感染内科・病理科・映像医学科などの診療科で構成された多学際子宮移植チームは、「ＭＲＫＨ（Ｍａｙｅｒ−Ｒｏｋｉｔａｎｓｋｙ−Ｋüｓｔｅｒ−Ｈａｕｓｅｒ）症候群」を持つ３５歳の女性に脳死者の子宮移植を成功させた。病院は「患者が移植１０カ月間、