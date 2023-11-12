お笑いコンビ・阿佐ヶ谷姉妹が、11月11日に放送されたバラエティ番組「ウラマヨ！」（関西テレビ）に出演。“年収4000万円”の噂について語った。今回、ゲスト出演した阿佐ヶ谷姉妹に「こんな噂が浮上しています」として、「コンビで年収4000万円超え？ 阿佐ヶ谷姉妹ならぬ、西麻布姉妹か…」という噂が紹介される。阿佐ヶ谷姉妹によると、この噂の出所は写真週刊誌で、写真を撮られた際に書かれていたそうで、渡辺江里子は「こん