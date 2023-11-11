2015年ドラフト5位で入団…通算11勝14敗3ホールドをマークした今オフに楽天から戦力外通告を受けた石橋良太投手が自身のインスタグラムを更新。現役引退を報告した。32歳の石橋は2015年ドラフト5位でホンダから楽天に入団。2019年には8勝を挙げた。NPB通算78登板で11勝14敗3ホールド、防御率5.11。今季は2登板に終わり、戦力外通告を受けた。石橋はインスタグラムで「たくさんのご縁をいただいた野球を、今シーズン限りで引
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