日本一への道を語り尽くした岡田監督は同時に来季を見据えた。「当然、新しい力が必要よ。やっぱり野手や。若いのを１１月のキャンプで何人か鍛えて」。球団史上初の連覇へのカギは野手の底上げ。１日から２軍が高知・安芸市で秋季キャンプに入っているが、日本シリーズに出場した一部選手も近日中に参加する。指揮官も１１日からグラウンドに立つことを明かした。「底上げという意味では１１月が一番ええ」と今季の土台も昨年
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