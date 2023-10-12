イギリスで先月、ダックスフンド（ドイツ語ではダックスフント）が11匹の子犬を出産した。米愛犬家団体「アメリカンケネルクラブ」によると、ダックスフンドの平均出産数は5匹だそうで、飼い主は「もしかして世界記録かも！」と大興奮しているという。英ニュースメディア『Metro』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】英レスターシャー州レスターに住むライマ・ジョーンズさん（Rayma Jones、23）が飼っているダックスフン