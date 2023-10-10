【WWE】FASTLANE（10月7日・日本時間8日／インディアナポリス） 敵ユニットの介入と場外攻撃に苦しんでいた挑戦者チームの流れを変えた、放送席を使った逆転の一撃。頭から落ちグッタリの相手、放った本人も硬いテーブルに腰を打ち付け落下する捨て身の大技だった。【映像】誤爆で形成逆転！必殺技“炸裂”で実況席直撃の瞬間10月7日（日本時間8日）に開催されたWWE『FASTLANE』でコーディ・ローデス、ジェイ・ウーソが