◇プロ野球セ・リーグ 巨人1-0DeNA(4日、東京ドーム)この日、自らの辞任をファンの前で報告した巨人の原辰徳監督。選手からの花束贈呈では、まず岡本和真選手と言葉を交わし、笑顔で花束を受け取ります。続く菅野智之投手の名前が呼ばれると、満面の笑みでおいっ子でもある菅野投手を迎えます。菅野投手は目に浮かんだ涙を隠すように帽子を深くかぶっていました。最後は坂本勇人選手、その目は涙で潤んでいました。SNSではこの光景
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