【連載・住まい選びとマネー論・5】 世界初の「フレキシブルペイ（デビット/クレジット/ポイント払い）」を搭載した三井住友銀行の個人向け総合金融サービス「Olive（オリーブ）」は、受付開始直後から大きな反響があり、今年3月のサービス開始から約6カ月でアカウント開設100万件を突破した。評価された点として、三井住友銀行は「ポイント（Vポイント）がたまりやすいこと」を挙げている。実際、Oliveは、コンビニや外食をよく