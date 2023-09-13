阪神タイガースの18年ぶり“アレ”が目前に迫り、兵庫県尼崎市は13日、公式サイトに「市民の皆様へ節度ある行動のお願い（阪神タイガースのマジックナンバー3に際して）」を掲載した。【写真】横田慎太郎さん役を熱演… 虎ユニ姿の間宮祥太朗阪神は13日までにセ・リーグ優勝マジックを「3」とし、ファンは2005年以来となる歓喜の時を待ちわびている。大阪・道頓堀も厳戒態勢だ。こうした状況を受け、尼崎市は喜びに理解を示し