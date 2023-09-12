2023年9月11日放送の「クローズアップ現代」（NHK）は、桑子真帆アナウンサーの「ジャニーズ事務所の性加害問題。私たちメディアはなぜ伝えてこなかったのか、検証します」との言葉を皮切りに、テレビ業界がジャニーズの性加害問題に向き合ってこなかった裏側に迫った。元民放プロデューサー「ジャニーズ関連のものは全てアンタッチャブルに」約2年間の在籍中に200回以上の被害を受けたという元ジャニーズJr.の大島幸広さんの「メ