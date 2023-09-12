日清食品から「ゲーマー向け」をうたうインスタント食品「日清ゲーミングカップヌードル エナジーガーリック＆黒胡椒焼そば」と「日清ゲーミングカレーメシ エナジージンジャーキーマカレー」が2023年9月18日(月)に登場します。どちらもゲーミングギアにありがちな虹色を取り入れたパッケージデザインで、「カフェイン」「アルギニン」「ナイアシン」といったエナジードリンクでおなじみの成分も入っているという既存のインスタン