北海道新ひだか町の北海道市場で開催されている「セレクションセール２０２３」（２５、２６日）で、福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐外野手（３４）が、代理人を通じて連日競走馬を落札している。初日は近親に１４戦無敗の怪物フランケルがいる「サラシー２２」（牡、父アルアイン）を２６００万円で購入。２日目は「ギャラクシーハニー２２」（牡、父ルーラーシップ）を２９００万円、「モンローライン２２」（牡、父サト