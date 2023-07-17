英メディアのインタビューに応じた映像にファン熱視線アメリカ・メジャーリーグサッカー（MLS）のD.C.ユナイテッドで監督を務める元イングランド代表FWウェイン・ルーニー氏が英メディアのインタビューに応じたなか、現在の外面が話題に。SNS上では37歳という年齢に釣り合わないルックスを指摘する声が寄せられている。ルーニー氏は現役時代、名門マンチェスター・ユナイテッドでクラブ最多となる253得点を記録するなど、世界