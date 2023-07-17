俳優の綾瀬はるかが、17日放送の日本テレビ系バラエティー『はじめてのおつかい！新春 小さな大冒険スペシャル』（後7：00〜9：54）に出演する。今回の3時間スペシャルでは、綾瀬のほか、武田鉄矢、藤森慎吾、若槻千夏をゲストに迎え、東北から九州までの計9つのおつかいを見守った。【動画】ド派手なアクションシーンも！綾瀬はるか主演『リボルバー・リリー』予告綾瀬の出身である広島では世界遺産・厳島神社が鎮座する宮島