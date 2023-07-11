このほどニュージーランドにて行われた裁判で、飼育していた羊の健康管理を怠ったとして農場経営者に有罪判決が下った。羊は角が伸びて、顔に突き刺さった状態で飼育されていた。ニュージーランドのニュースメディア『Newshub』などが伝えている。【この記事の他の写真を見る】ニュージーランドのワイカトにあるハントリー地方裁判所で現地時間6月29日、地元の農場経営者アビテシュ・クマール（Abhitesh Kumar）に有罪判決が下った