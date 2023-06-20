不適切発言について謝罪する福岡県飯塚市の藤間隆太市議＝20日午前、市議会日本維新の会公認候補として4月の福岡県飯塚市議選で初当選した藤間隆太氏（35）が、市議会の委員会で女性議員を名指しし「セーラー服を着てしゃべれば（動画再生回数が）3千、5千回いくんじゃないか」と発言したことに関し、市議会定例会初日の20日、藤間氏は議場で謝罪し「価値観や知識を見直し、男女共同参画社会の実現に向け精進する」と述べた。